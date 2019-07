Foi a pensar nisso que voltámos à estrada. Os lisboetas não tinham acreditado naquele sábado de julho e agora nós íamos rir por último e melhor. Só que, no regresso, centenas de carros transportavam gente de QI notável e alma de trapezista. Haveria trânsito, sim. Pior: haveria o pior tipo de trânsito, o de fim de festa.



Respeitador, o condutor designado do nosso carro posicionou-se de acordo com o código da estrada e das boas maneiras no fim da longa fila. E assim ficou sem reclamar durante algum tempo. Até que um automobilista mais afoito decidiu que tinha coisas importantes para fazer e cortou a fila. Para devolver o favor ao mundo, claro, deixou depois que outros fizessem o mesmo.



Impotentes, reclamámos muito – mas só eu reclamei mal. "Há sempre uns artistas…", terei dito. "Esse preconceito para com os artistas não te fica bem. O que é que os artistas têm a ver com isto?", ouvi. E foi então que a ficha caiu: de chico-espertos a malfeitores, passando por espertalhões, intrujas e burlões, todos passam a artistas na hora do escárnio geral. A ironia: no meio do trânsito, o verdadeiro artista era o mais ordeiro. Ao volante, nem pestanejou durante toda a conversa.

Disputávamos um Costa de Caparica Open quando eles apareceram. Estavam na dúvida: seríamos nós ali, tão desportistas, a bater bolas como se as raquetes fossem uma extensão dos nossos braços, quase um Rafael Nadal e uma Serena Williams de visita à margem sul? Com o jogo forçado a uma paragem para beijos e abraços, começámos a bater outras bolas. E a primeira a sair do saco foi a do tempo.Uma amiga afiançou: "Os lisboetas não acreditaram. Viram uma nuvem no céu e já não acreditaram num dia de praia." Aquilo que parecia um ensaio sobre a descrença revelou-se mais rapidamente que uma polaroide: "Sorte a nossa que não apanhámos trânsito." Com a cabeça (e talvez com o coração), concordámos que tínhamos sido corajosos. Lembrámos a única falha dos Peste & Sida na construção de um hit que se tornou um clássico, não tendo sido uma grande canção: não há, em toda a letra de Sol da Caparica, uma menção ao trânsito.