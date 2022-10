As festas dos bebés

Perdoei-os pois eles não sabiam o que faziam. Eu até entendia que a chegada de um bebé aos 12 meses era uma data para ser festejada - mas não a travar amizade com o caos, enchendo um apartamento de 70 metros quadrados com 30 adultos que se conheciam demasiado, mais cinco crianças com o Diabo encarnado, uma piscina olímpica de bolas saltitonas e uma mesa com mais açúcar do que a Hussel do Shopping Center Cidade do Porto. Foi assim mesmo, não obstante todos os elementos humanos e decorativos supracitados, que os meus amigos decidiram celebrar o primeiro ano da filha.