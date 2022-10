Sem caveiras capazes de me tirar o sono, eles foram mostrando os mapas astrais.

As tatuagens na pele

A tarde que prometia piscina estava a entregar conversas à volta da fogueira. Amigos desde tempos imemoriais, trocávamos conselhos e galhardetes como quem realmente se interessa pela vida do outro – e que coisa bonita é um amigo que enche o peito de orgulho e o esvazia logo a seguir com elogios que parecem palmas a sobrevoar stories de Instagram (só que de verdade, olhos nos olhos e dente por dente). Com muito passado partilhado, haveria ainda coisas por descobrir naquela tarde de outono.