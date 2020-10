Os saldos no dentista

Com uma desconfiança canina, esta semana decidi, depois de meses aninhada na placenta do meu T1, marcar uma limpeza dentária. Como nada na vida de uma procrastinadora social acontece rapidamente, a tarefa revelou-se uma prova de obstáculos (daqueles que fazem beicinho à preguiça, como quem diz "anda, volta para o colo da mãe").Começámos mal, eu e esta missão (para uns simples, para mim hercúlea como a montagem de uma cómoda MALM): o número de telefone da minha dentista tinha fugido com o último telemóvel que eu tinha enviado para o reino da reciclagem dos pequenos eletrodomésticos. Achei que podia ser um sinal mas também achei que provavelmente era só ronha e segui afoita.Com uma vaga memória do número da porta do consultório, pedi ajuda ao melhor amigo do Homem, o Google. O que se seguiu foi uma divertida conversa de comadres com a telefonista de um dos muitos que aparentemente partilham morada com o meu. De um lado ela "venha, não se vai arrepender", do outro eu "é que eu gosto da minha dentista, sabe? Com os anos e o tártaro, afeiçoei-me". Ela ria-se mas não desistia: "Vai gostar das nossas higienistas. E estamos com promoções." Eu ria-me e mentia: "Deixe-me pensar [?!] e já lhe ligo."Foi então que - e aqui, Alexander Graham Bell, tenho de te agradecer - liguei os pontos: não tendo o telefone da minha dentista, tinha o telefone de uma amiga que tinha o telefone da minha dentista. Mensagem puxa mensagem e a sequência de números que me permitiria sujeitar-me a uma cadeira de dentista e a algumas lágrimas ali estava, no meu telemóvel.Com ele, fintei procrastinação, preguiça e um receio primário de ter uma broca a meio caminho entre um molar e o esófago e liguei. Liguei, agendei e matutei: só em 2020 é que alguém ficaria contente por sair de casa para o dentista, não é? Uma coisa, contudo, não me saía da cabeça: promoções? Eu devia era receber para ouvir a minha dentista dizer, com um sorriso na boca e um alicate nas mãos, "Andou fugida…"