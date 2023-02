As chamadas telefónicas

Ela não fez por mal, ela nunca faria por mal, até porque ela não tem um grama de maldade em todo o invólucro da alma (uma alma velha, com a ternura no lugar onde agora a maioria transporta o excelentíssimo hate, o ódio de antigamente: a ponta dos dedos) – mas findos dois segundos sem receber uma resposta ao email que acabara de me enviar, ela pegara no telemóvel e digitara o meu número de telemóvel. Com a voz mais animada que castanholas, disse: “Como tinhas a caixa cheia, liguei, que é mais fácil.” Mais fácil para quem, querida?