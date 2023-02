As casas que são grutas

Com a sensação térmica de hipotermia, procurávamos uma nesga de sol entre três daqueles prédios de escritórios que fazem as cidades parecerem mais ricas e ocupadas do que deviam ser – e, assim, nos convencem de que nem quereríamos viver ali, mesmo que pudéssemos pagar o suficiente para isso. Com toda a franqueza, queríamos, claro que queríamos – quem não quereria viver no centro de uma cidade como Lisboa?