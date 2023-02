Um dia, para me vingar de um pedido negado no centro comercial, decidi fazer greve em casa.

As greves infantis

Tanto dourado denunciava: aquele centro comercial era da época em que ainda era moderno chamar-lhe shopping. As paredes espelhadas confessavam-se: que duros tinham sido, em matéria cromática e de texturas, o fim dos anos 80 e o início dos anos 90. As escadarias não se esforçavam sequer para mentir: queríamos parecer requintados e achávamos que era assim. Se por acaso falhávamos na hora de escolher o nome do shopping (foi tudo muito aleatório, não foi?), isso para nada interessava – afinal, tantos anos depois, aqui estaríamos.