Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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16 de junho de 2026 às 23:00

A calma antes da tempestade

A nossa amiga tinha as melhores teorias impossíveis de provar, uma personalidade daquelas que fervia na maré baixa.

Ela costumava soar a um poço sem fundo de disparates - não necessariamente a mais faladora, quando falava ela era a mais sonora; não obrigatoriamente a mais festiva, se houvesse festa ela lançava os foguetes e apanhava as canas; e perante uma ou outra barbaridade que ela dissesse, rir não era o nosso melhor remédio, era o único.

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