As festas dentro de nós

Era religioso: no mês de junho, nós corríamos todas as capelinhas. Devotos (que dava gosto, Deus me perdoe, mas dava) dos santos populares, tínhamos mais energia que 20 coelhos Duracell mas também sabíamos, quando a hora o pedia, ajoelhar, pedir perdão e fazer a mãe de todas as promessas: prometo nunca mais beber álcool.