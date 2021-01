Uma abóbora que nasceu para bater recordes, um bouquet de espinafres de fazer estalar a guerra civil no Instagram (influencers defensores dos smothies detox de um lado, nutricionistas promotores de sopas e saladas do outro) e um saco XXL cheio de limões e tangerinas – a 4 de janeiro de 2021, foi com estas peças que a minha família (que visitei de longe, de máscara e de maneira a que possa continuar a visitá-la em anos vindouros) me propôs que, antes de iniciar a viagem de volta, eu jogasse um bom e velho Tetris no porta-bagagens do meu carro.Mãe e tia tinham tudo ensaiado: à vez, diriam que não era nada de especial enquanto carregavam camiões de fruta em bicos de pés até ao carro. Ocasionalmente culpar-se-iam pelo exagero, com aquele "tu sabes como é que ela é", que eu ouvia como se fosse plateia no Parque Mayer e não peão num quintal do Ribatejo. Aos poucos, aquela compota de Natal transformava-se no mercado biológico do Campo Pequeno e eu, sentindo-me com sorte, sentia-me também assoberbada.Já em casa, sem pressão nem culpa, admiti: por mais que quisesse, não teria como dar conta daquele recado (ainda ponderei fazer picles de limão, o que diz quase tudo sobre o estado de ansiedade a que cheguei). Só havia uma solução: dividir o mal pelas aldeias. Numa aldeia vizinha metafórica, uma amiga comportou-se como uma amiga, como demonstra o diálogo que se segue: "Amiga", disse eu. "Diz-me", disse ela. "Limões e tangerinas, interessam-te?", perguntei. "Sempre", respondeu. Não vou mentir: naquele momento senti que se lhe estivesse a perguntar se queria assaltar um banco comigo no fim da frase ela já estaria a limpar as armas. No dia seguinte, limões e tangerinas foram entregues. Conversa puxa conversa e a minha amiga tinha presentes de Natal para redistribuir. "Tenho aqui isto, queres?", perguntou-me. "Quero", respondi-lhe. Com ela de fruta na mão e comigo de cachecol no saco, chegámos a uma conclusão: na amizade como em tudo, a troca por troca pode salvar o dia.