ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 04 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Há dois sábados, joguei roleta russa. Depois de quase um ano de carro próprio e experiências pontuais com aplicações, levantei o braço no meio da rua e parei um táxi. Seria uma troca justa: o meu dinheiro por uma viagem por contra de outrem. Outrora cliente, juro que me tinha esquecido de como, dentro de um táxi, a sorte é tudo.Com as regras de boa educação cumpridas, foquei-me nas de boa conduta: "Lembra-te de pagar antes de saíres. Isto não é uma aplicação, isto é a vida real, isto é dinheiro na mão ou chave de cadeia." Com este lembrete a aproximar-se perigosamente de se transformar num mantra, ouvi-o, ao taxista: "Que dia ótimo!"Nunca tendo desgostado de conversas que começam com referências ao tempo, também nunca pus grande fé nelas. Assim, achei que um "hum, sim" seria apropriado. Foi então que, como se me contasse um segredo, ele disse: "Mas amanhã fujo daqui." E ganhou-me."Conte mais", disse eu. "Todos os anos levo uns clientes a Badajoz. Aliás, todos os anos os levo cinco vezes ao Algarve e uma vez a Espanha. Levo-os e trago-os, claro. Gosto muito." Imaginei porquê: para variar, deve ser bom para um taxista arrancar estilo 125 Azul, entre as dúvidas do que se é e de onde se quer chegar.Só que não. "Amanhã vou levá-los a Badajoz. Bom, só a ele – a senhora morreu em Novembro. Tinha 77 anos. Iam fazer 49 de casados agora..." Lamentei e devo tê-lo feito alto porque ele percebeu em mim a tristeza que não queria e disse: "Iam sempre lá às festas. Como ele não foi na altura, vai agora. Vai ver a família espanhola."Fiz o "ah!" que é música e letra deste tipo de conversas e ele seguiu no compasso: "Esta semana fomos almoçar e reparei que ele não estava a beber nem a comer normalmente, sabe? Perguntei-lhe porquê e ele disse-me, com muita graça, que se estava a guardar. Que queria ir abaixo do peso para poder esticar a corda lá, veja lá." Eu vi e ri-me muito. E ele, só para me fazer sentir cheia de sorte, com as lágrimas nos olhos, deu-me o troco e disse: "É… é um sacana. Mas é um sacana da minha família, não é?"