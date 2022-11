A pele renovada

Com a sensibilidade de uma retroescavadora, ela olhou para mim e torceu o nariz. Eu estava seminua, o que não ajudou a que encarasse aquele esgar com desportivismo. Ponderei até vestir-me e bater com a porta. Só que isso não faria sentido – afinal, eu estava a pagar para estar ali e a minha pele não se ia limpar sozinha.