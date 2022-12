A carruagem das mulheres

Não queria mentir nem queria soar pretensiosa então calei-me (mas eu ia jurar que já tinha visto uma carruagem só para mulheres no Dubai). Para fugir do polígrafo e do snobismo ao mesmo tempo, calei-me e ouvi-as: ali, o “metrô” tinha uma carruagem só para mulheres, forrada a rosa-choque. Do nada, a chocada era eu.