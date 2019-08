A mulher que não existia

ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de agosto de 2019.

Na noite mais quente do ano eles tinham ido até uma cave de um bar que era uma passagem secreta para a Polinésia Francesa. Bando de millennials à solta, já tinham feito as suas stories de cocktails fumarentos quando cheguei. Melhor assim: podíamos então teorizar (os millennials, sobretudo os nascidos nos anos 90, não conversam tanto quanto teorizam; perdoem-nos: eles acham que sabem o que fazem).Começámos então a estabelecer o abismo entre nós, os que ainda subimos às árvores, que ainda fomos para a escola sozinhos e ainda matámos passarinhos e os robots de hoje que só sabem o que é a liberdade pelo que ouvem dizer.Enquanto o millennial mais velho da pandilha recordava proezas, pensei que não tive uma infância de rua. Aliás, fiz fast forward para a adolescência com um comando de televisão na mão. Eu corria muito mas quase sempre para dentro.Um dos lugares para que mais corri deu-me liberdade como uma árvore: e foi a boca de uma mulher. Dela saíam coisas que eu nunca tinha ouvido. Com sotaque carioca, cabelo doido, lábios de batom e um humor que para mim era lei, a Fernanda Young dizia coisas que eram já a letra e a música da revolução que viria.Ela era aquela mulher que não existia mas afinal existia. E embora nunca tivesse subido a uma árvore comigo, embora nunca tivéssemos ido dançar ou ficado a falar sobre feminismo, apropriação cultural, redes sociais e o diabo a sete, estava ali a puxar por mim, metade musa metade irmã de armas.Soube pelo WhatsApp que morreu. E foi no WhatsApp que fui ao velório dela. Abracei virtualmente dois amigos que também choravam. Falámos da falta que ela fará no mundo como ele anda. O mais doído, contudo (três portugueses a chorarem a morte de uma figura pública que nunca conheceram e que não era o Bowie – só espero que ela não ache cafona), sei, não foi nunca a termos conhecido. Nós não chorámos por não a termos conhecido, chorámos porque aquela mulher que não existia afinal existia e ontem não podia ter deixado de existir.