O medo do medo

As duas velas acesas espantavam os mosquitos mas não os fantasmas. A noite tinha sido sobressaltada: no meio do monte, o calor da noite não tinha sido brando, o jantar não tinha sido leve e a digestão de ambos não tinha sido fácil. À luz das velas, remoíamos causas e consequências dos pesadelos que chegam para nos deixar ainda mais no escuro.Com os cromos a serem trocados, declarei game over. Tenho respeito por quem vive para contar pesadelos mas não há heróis como os sonâmbulos. Eu, que padeço de sonambulismo (coisa que acho encantadora), sei que é como ter duas vidas - e na segunda eu sou um guarda de plantão.