O Alentejo à venda

Aquela italiana não era uma cafeteira, era um despertador. Ali no meio do monte, onde o primeiro café era para os pardais, ela era a única a fazer barulho num Alentejo quieto – mais quieto do que um minuto de silêncio em memória de uma Comporta onde há alguns anos se tomava café por menos de euro e meio. Com um olho aberto e outro fechado, íamos despertando para a realidade.Na estrada que fazíamos todos os dias a caminho de um café que nos preparasse para as exigências de um dia de praia, os buracos na estrada não nos incomodavam – as melhores estradas da nossa vida raramente são feitas de alcatrão, não é assim? Nada nos incomodava, mas havia uma coisa que nos despertava a atenção como cafeína.Eram placas, pequenas placas, mas muitas placas. Naqueles caminhos quase sempre apertados para dois carros circularem nos dois sentidos, elas apontavam todas no mesmo: aquele pedaço do Alentejo estava à venda.Fossem artesanais ou já rendidas à estética imobiliária, elas deixavam claro: o alcatrão mais escuro já vinha a caminho – e com ele a sofisticação que planta palmeiras no lugar de espantalhos, constrói piscinas aquecidas no lugar de tanques e espalha corta-relvas no lugar da flora autóctone.Os cães vadios que ali mais pareciam lobos e os gatos pachorrentos que ali mais pareciam cães não faziam caso – correndo atrás dos carros ou dando a barriga ao céu à espera do mimo forasteiro, eles não liam as notícias (as más notícias chegam depressa, mas também abrandam quando saem da autoestrada).Já frente a uma revista, de costas largas para o sol, lemos o que não queríamos. Aquele Alentejo não estava a ser vendido, estava a ser rifado. A rifa saía sempre – mas sempre aos mesmos. Por isso, começámos a despedir-nos do privilégio que tinha sido conhecer aquela terra antes de ela se transformar num mar de alcatrão, ladeado por palmeiras, piscinas aquecidas e corta-relvas. Só não fizemos um minuto de silêncio porque tivemos vontade de fazer uma algazarra.