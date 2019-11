A mudança da hora

No meu dia não havia um rasgo de criatividade – de segunda a sexta a escola começava às 9h, interrompia para almoço às 12h, recomeçava às 14h para terminar às 16h. Com 6 anos e apesar de alta e esperta para a idade, eu não sabia de nada: ignorava que os adultos, sabendo que a rotina mata, não se importam de nos moer desde pequenos com toques de entrada, intervalos cronometrados e picotados em regime pós-laboral. Eu tinha a vida com que eles tinham sonhado e – pobre de mim – achava que era assim que tinha de ser.Até ao dia em que recebemos a notícia de que aquela escola do tempo do Estado Novo não estava em grande estado. Íamos passar para a escola do lado, que era igual por fora mas diferente por dentro. Em reunião, os pais seriam informados das mudanças – porque, claro, nós tínhamos 6 anos, o que é que nós sabíamos da vida?Nada, percebi: até àquele momento eu achara que a vida das crianças existia de uma só maneira (das 9h às 12h e das 14h às 16h, num espírito de igualdade e pouca liberdade – mas tudo bem, teria tempo para me vingar quando os trabalhos de casa acabassem e eu pudesse, como os meus pais, chegar a casa, fazer o jantar e ver a guerra do Iraque a começar).Quando os meus pais me informaram das mudanças o meu mundo caiu: então no outro edifício havia crianças que tinham dias que começavam às 13h e terminavam às 18h? Como é que elas almoçavam? E brincavam de manhã, quando eu sofria para despir o pijama? Ou ficavam na cama até ao meio-dia? Que vida exótica tinham aquelas crianças, pensei.Estávamos em novembro, a hora tinha mudado e no primeiro dia vi: aquelas crianças tinham uma vida tão diferente da minha que saíam à noite. Era de noite e elas podiam estar na rua, acabar de jogar ao berlinde, despedir-se dos amigos à luz dos candeeiros e ver os miúdos da secundária pegarem nas motas e acelerarem.Não sei se foi por isso mas comecei logo ali a gostar da mudança da hora. E daí – talvez tenha sido só a mudança o que me encantou. O que eu sei é que aquela mudança de instalações me fez gostar da mudança da hora e das mudanças na vida. É que há sempre outra maneira de ver as coisas, não é?