As amizades profissionais

Num quadradinho do meu telemóvel, ele reclamava da vida e ria. Do outro lado do telemóvel, eu resistia ao impulso de o empurrar para o lado, para baixo ou para cima precisamente porque ria. Ele prendia-me e eu até desconfiava porquê: ele dominava a arte do humor pós (ou prás) redes sociais, que fala depressa, disparata com as mãos e faz truques com as palavras para nos deixar como um hámster na roda gigante das piadas – sem fôlego mas felicíssimos. Assim, ele falava e eu corria. "Aproveitando que estou a correr, vou roubar", pensei.E aqui está o resultado do assalto: ele tem razão, as amizades estão profissionalizadas. Para marcar um encontro no café, os amigos de hoje criam um grupo de WhatsApp – escolhem nome (o que não raras vezes leva tempo), escolhem foto (o que raramente respeita direitos de autor – como, de resto, esta crónica não faz; porque, vejamos, isto é um assalto) e ainda enviam newsletters à nação.Ele dizia isso também: agora os amigos não conversam, dão conferências de imprensa (ele dizia coletivas porque graças a Deus nasceu no Brasil – e assim dificilmente lerá este texto). O que é que interpretei? Que, para ele, já não são só precisos dois para dançar um tango, são precisos 50 e de preferência coordenados, estilo flash mob. E isso aborrece-o porque, apesar de ser um humorista, é um saudosista.Nostálgico, ele recordava os tempos em que o telefone fixo lá de casa tinha mais fila que a padaria lá da rua. Falava do romantismo das orelhas a arder e da poesia dos braços dormentes de horas ao telefone. E foi aí que ele me aborreceu.É que ainda esta semana vi o milagre da vida acontecer no meu WhatsApp: um novo grupo tinha nascido e não havia como reclamar dele. Romantismo? O grupo chamava-se SLB. Poesia? O grupo serviu para marcar um reencontro de amigos que não se viam há meses e tinham comunicados importantes a fazer enquanto bebessem cappuccino sem lactose na primeira delicatessen da cidade (se soa burguês, devia soar irónico – o grupo, recordo, chamava-se SLB). Então, meu caro, amizades profissionais? Quero-as todas. É com elas que vou construindo a minha fortaleza.