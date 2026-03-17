Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
17 de março de 2026 às 23:00

A meteorologia de bolso

Não havia conversa que iniciasse sem falar do tempo

Este ficará para a História como o ano em que ela se tornou meteorologista. Ali pelo fim de janeiro, mais tardar meio de fevereiro, não havia conversa que iniciasse sem falar do tempo - o que tinha feito, o que faria naquele dia, o que faria dali a umas horas, como estaria no dia de São Nunca à tarde.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Açores chouriço Trump Meteorologia Hollywood Última Hora Fórmula 1
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A meteorologia de bolso