Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
24 de março de 2026 às 23:00

Os pés de barro

Há um instinto humano que se sobrepõe a tudo: o de ficar a ver onde é que o rapaz das calças brancas vai

A julgar pelas calças brancas do rapaz que sobe a arriba fóssil que vejo da janela da minha casa nova (impressionante a arriba, impressionada eu), a decisão de escalar um morro que ainda há pouco tempo desabou não foi grandemente ponderada. Não lhe conseguindo ver os sapatos, imagino-o de ténis brancos também. Pela barba, só podem ser ténis brancos.

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