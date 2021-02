A história das obras

Eu sabia que o jogo só terminaria quando o árbitro apitasse (é por acreditar nessa máxima, aliás, que planeio fugir do glúten até ao fim do meu tempo regulamentar) mas com aquilo eu não contava: afinal, a obra na minha cozinha teria prolongamento. Não satisfeita por me ter empatado uma semana, a infiltração escondida no miolo da minha casa tinha, com antijogo, escapado a uma equipa de craques da construção.