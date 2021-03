Claro que cada um tem a sua bitola, mas, ao cabo de um ano de pandemia, se eu quiser pensar na minha sanidade mental, posso dizer que de zero a chalupa não me sinto oito nem oitenta. Uma coisa sei: as idas ao hipermercado estão a ser a minha tropa. Sei que é tudo uma questão mental e, portanto, nas horas anteriores a uma ida às compras, tento que o medo não me paralise dizendo-me ao espelho: Ângela, anjo, a Covid não se esconde nas prateleiras das farinhas de centeio e sementes de papoila do Lidl.