A guerra do buffet

A meio do jantar, inebriada pelo vinho que o mesmo garçon não parava de servir, ela quase se emocionava a falar aos amigos da experiência gastronómica que viviam juntos. Eles concordavam: tudo, da dança dos flamingos às borbulhas do champanhe, lhes dava uma sensação de acesso, de privilégio, de luxo. Discutiram se seria o serviço (o colete faz o garçon?), se seria da fineza da comida, do requinte daquilo tudo. No fim estavam satisfeitos e não cheios e era isso que importava, concordaram.



Seguindo o 11º mandamento do turismo de pulseirinha, pela hora de almoço do dia seguinte decidiram trocar o restaurante pela sala do buffet. Sem flamingos à vista, vi-os avançarem como se encarassem a guerra. Sem flamingo à vista, a decisão sobre o pão era fácil de tomar (branco ou escuro? Muito) e os dilemas de imediata resolução: pizza combina com carne assada e claro que chamuças combinam com risoto de camarão.



Quando se sentaram à mesa, trocaram elogios sobre as escolhas feitas. Enquanto cozinhavam o bolo alimentar mais eclético das suas vidas, não falaram de experiência gastronómica alguma. Estavam ocupados a viver o buffet - e o que é um buffet senão o lugar onde a mãe não vê, o pai não ralha e os nutricionistas hibernam? Só que o buffet também permite experiências. A mais radical? A de quase morte. É - pelo menos para algumas artérias.

Ele parecia um flamingo - delicado, fazia-se invisível quando era bonito de se ver e equilibrava-se com uma perna às costas, bastando-lhe para isso pôr a gravidade no bolso. Ele parecia um flamingo mas era um garçon e, de tabuleiro na mão, só queria saber que pão ela ia querer. Quando, no meio deste bailado, precisou mesmo de saber - coitado, não podia saber - atrasou todo o serviço.É que ela, para responder à pergunta, quis fazer um contrato sem termo e para isso pôs-se a avaliar todos os candidatos, cláusulas de rescisão (como o glúten) incluídas. O garçon sorria e acenava (talvez pedindo socorro à cozinha), ela dizia não ao glúten e escolhia o bem-estar abdominal.