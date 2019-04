A excursão à velhice

Entre whiskies velhos e cocktails mais clássicos que a dupla Fred Astaire e Ginger Rogers, o baile começava. A energia dava baile à ciática e as saudades de uma boa farra davam baile ao reumático. A brigada era forte - tão forte que os mais jovens se encolhiam para ver passar a excursão. Mas depois havia os animadores. Indiferentes ao facto de a animação já andar por ali à solta, eles inventavam jogos sem fronteiras para puxar pelos passageiros sub-80.



Os jogos eram recebidos com entusiasmo - a promessa de uma noite das antigas é inimiga da razão - e todos alinhavam. Alinhavam-se e cumpriam ordens como se tivessem voltado à escola. Só que os animadores, de faculdade, sem truques para ensinar e com uma ideia bem nublada do que é isso de ser velho, tratavam-nos como crianças.



Todos se riam das brincadeiras mais ou menos sexuais e excessivamente infantis, claro (não há operações STOP no mar). Mas acho que em terra, se pensassem nisso, uns e outros perceberiam: aqueles miúdos que fizeram, à boleia, uma viagem à velhice perceberam tudo ao contrário. Porque, meus queridos, vá lá, os velhos já a sabem toda, não é?

Eles estavam com um pé em alto-mar mas com os dois pés bem assentes nos melhores chinelos ortopédicos. Ninguém ali ia brincar com a segurança das suas articulações, portanto, a meia branca até ao joelho servia para tudo: era um colete refletor que avisava os restantes passageiros do perigo de despiste e era um colete salva-vidas em caso de vagas vigorosas para os mais despistados. De dia era assim; de noite eles vestiam-se para jantar, para dançar e para amar.Se dependesse da turma supra-70, todas as noites seriam noites de gala naquele cruzeiro. Quem se cruzasse com eles nos corredores do navio percebia: arrogância, para eles, seria não conjugar o verbo emperiquitar. Assim, de braço dado e cabeça levantada, eles entravam nos restaurantes já a pensar nas danceterias e entravam nas danceterias a pensar em tudo menos no que os outros iriam dizer deles.