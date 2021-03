A revolução verde

Eu queria ser como ela e descobrir as mil e uma maneiras de cozinhar acelgas, mas, para isso, tinha de começar por conseguir distinguir acelgas de espinafres, beterrabas, couve-toscana e do que mais se parecesse com acelgas (deixaria o alho-francês de lado, não deixando de colocar a questão central: porque é que ele se chama alho mas substitui a cebola no refogado?). Parecia coisa menor e até podia parecer inveja mas não era uma coisa nem outra: eu queria aprender com ela.