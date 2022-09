As coisas que nunca mudam

A chuva caía toda romântica, mansa, como se não quisesse incomodar o vento, que aparecera com pressa para ir a algum lado naquele fim de tarde. Eu devia estar excecionalmente sensível porque reparei nisso em vez de reparar na turba vestida de verde e branco que se movimentava como um todo na minha direção a meio do jardim, quase no fim da minha corrida.