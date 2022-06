O churrasco de bairro

As fotografias de Buicks verde-água e de Cadillacs rosa, os quadros bem intencionados mas mal pintados de homens na faina e de mulheres a vender na rua, as garrafas de Havana Club e o iPad a rodar uma playlist sob o título Salsalouco casavam lindamente uns com os outros – mas combinavam sobretudo bem com as palmeiras da esplanada, o calor no ar e os chinelos nos meus pés.