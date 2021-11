A quinta onda

Não vou dizer que não desconfiei de um ou outro amigo que, na última quarta-feira, subitamente como no outono passado, me alegou um nariz pingado, uns tremores, umas moinhas e uma tosse de barítono para baixo para ficar no sofá em vez de ir me ir prestigiar por mais um ano. Desconfiei, meus anjos, e nem foi da vossa amizade; desconfiei que estavam velhos – e mais do que eu.