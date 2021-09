A padaria portuguesa

Num mundo perfeito, o pão artesanal não seria uma tendência de consumo, seria um pleonasmo. Só que no País onde, nos anos 90, os hipermercados deram uma de Godzilla e engoliram padarias como quem bebia um batido proteico, é mais difícil encontrar uma padaria à antiga do que um millennial que não coma panquecas com manteiga de amendoim ao fim de semana (eu sei porque sou dessas).