Os bons rapazes

Darwin e Spencer haviam de ter gostado: naquele dia, num campo de terra batida, por causa de uma bola de futebol, de uma boa finta e de um espírito imprudente, o meu amigo iria meter-se com o grupo certo para dar tudo errado – e assim aprender um pouco mais sobre a lei do mais forte e a sobrevivência do mais apto. Com o tipo físico de um suricata, ele não media as coisas e por vezes acabava a fazer peito a mamutes. Se na maioria das vezes eles não lhe davam importância, naquele dia o Golias estava pronto para engolir o David.