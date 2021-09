O primeiro choro

A primeira coisa que pensei quando tive a notícia do início da tua vida foi: "Como é que eu me deixei dormir?"

A esta hora, os teus pais estão a fazer a viagem de carro mais lenta da vida deles. Se pudessem, cobriam as estradas até casa com colchões de espuma, punham a cidade em "mute", forravam o elevador do prédio com plástico de bolhas e ficavam para sempre na Disney em que tu lhes transformaste a vida nas últimas horas.