O homem que não resistia a subsídios

“De qualquer tipo que seja a pobreza, ela não é a causa da imoralidade, mas o efeito” – Thomas Carlyle (1795-1881) historiador escocês

Há pessoas com tendência para fazer inimigos e pagar pela irritação coletiva. É o caso de Feliciano Barreiras Duarte, ex-secretário-geral do PSD, acusado de ter melhorado o seu currículo académico, e atingido de novo, antes de poder recuperar do primeiro tiro, por supostamente ter recebido, largos anos atrás, como deputado, um subsídio de residência a que não teria direito.



Integrante do núcleo duro de Rui Rio, líder político que se tem distinguido pela defesa de princípios, Barreiras Duarte teve de se demitir. Sorte dele porque os inimigos, de dentro e de fora do seu partido, já faziam circular pelas redes sociais cópias de um artigo do Público, de 14 de fevereiro de 1992, em que se dava conta de outra acusação feita ao então vereador social-democrata da Câmara Municipal do Bombarral, Feliciano Barreiras Duarte.



Segundo o jornal, ele teria comunicado aos serviços do município dispor de viatura própria, a fim de receber o subsídio de transporte, uma vez que residiria em Lisboa. A respetiva verba foi-lhe paga entre junho de 1990 e dezembro de 1991, altura em que terá deixado de morar na capital. O problema estava apenas num (Feliciano dixit) "simples pormenor": é que, em 1990, Barreiras Duarte não tinha carro, nem documento de condução, já que só em abril do ano seguinte tirou a carta...



Com ou sem razão, Barreiras não se livra da fama de, como bom português, não resistir aos subsidiozinhos, e fez-me recuar duas décadas, a finais de 1998, quando o semanário Tal&Qual se pôs a escavar a vida de Capoulas Santos – ministro da Agricultura entre 1998 e 2002 – e descobriu que ele moraria em casa da filha, em Lisboa, e receberia subsídio de alojamento pelo facto de a sua residência oficial, à época, não ser na capital. Curiosamente, os arqueólogos de serviço ou têm fraca memória ou não quiseram agora, a propósito de Barreiras Duarte, sacudir o pó a Capoulas. Fizeram bem, ralações não faltam ao homem.



OBSERVADOR

Humano e imperfeito



O caso de Feliciano Barreiras Duarte, exageradamente alvo de troça, como se o protagonista tivesse feito mais ou pior do que outros que por aí andam, apaparicados com salamaleques, é em muitos aspetos semelhante à tentativa de assassínio político de que foi alvo, há uma década, Ribau Esteves, outro ex-secretário-geral do PSD.



As redes sociais ainda não tinham a projeção de hoje, mas nos média – e nos programas de graçolas – se a Luís Filipe Menezes não se dava descanso, Ribau Esteves era o clown.

Errámos na porta. Em 2008, Ribau refugiou-se em Ílhavo e foi reeleito presidente, pela quarta vez com maioria absoluta, em 2009. Em 2013, ganhou a CM de Aveiro, vitória que repetiu no ano passado, em ambas as vezes de novo com maioria absoluta. Seis ocasiões consecutivas escolhido por quem só se engana uma vez: um feito apenas ao alcance de políticos de qualidade.



Admito que Feliciano Barreiras Duarte não pertença a essa estirpe, sendo apenas um ser humano imperfeito e igual à generalidade das pessoas. Como lembrou há dias, num debate televisivo, o deputado europeu Marinho e Pinto, se devassarem a vida de qualquer cidadão, haverá, lá para trás, sempre qualquer coisa que não correu bem. Pode ser um excesso de velocidade, a água cortada, um imposto calculado por baixo ou, nada mais havendo, até um terço que ficou por rezar. E tudo serve.