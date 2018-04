Igrejas Caeiro não merecia esta polémica

Muito popular nas décadas de 40, 50 e 60, Igrejas Caeiro foi um comunicador brilhante

Em 1975, Caeiro e o escriba numa manifestação, em São Bento, para que o coronel Calvão Borges se mantivesse na Emissora Nacional

Numa entrevista a Amália, nos gloriosos tempos da rádio

Polémica lançada: na CM de Oeiras, alega-se que só com receitas de alojamento local se poderá suportar as despesas da casa-museu

Bem antes do 25 de abril, subi no meu Fiat 600 ao Alto do Lagoal, em Caxias, para ver onde morava Francisco Igrejas Caeiro, de que só conhecia a fama – e que silêncio, que vista sobre o Tejo, que casa, que sítio fabuloso!A casa foi construída quando o Alto do Lagoal ainda era um pequeno monte verde com meia dúzia de moradias cá em baixo. Lá bem no cimo, o paraíso: silêncio total e uma vista deslumbrante...Estava então longe de imaginar que visitaria um dia a moradia – projetada por Keil do Amaral – e o proprietário, quando, largos anos depois, já com boa parte do pequeno monte a encher-se de um casario de gosto duvidoso, aplanámos velhas divergências dos tempos da rádio, em que a politiquice e a estupidez quase acabaram com a amizade entretanto construída. Mea culpa, Francisco.Igrejas Caeiro era tudo: um homem sedutor, um comunicador magnífico, um empreendedor bem sucedido, uma figura do espetáculo carismática e popular, um vencedor. Perseguido pelo Estado Novo e impedido de trabalhar, teve a seguir à revolução outro problema: era mais conhecido que os candidatos à ribalta.Como não precisava da política para viver, ultrapassou, com sorrisos, todas as invejas. Afinal, só o seu fim seria triste, da doença de Alzheimer que o minou – morreu em 2012, aos 94 anos – à falta de descendência que o fez legar a casa à Fundação Marquês de Pombal, para que fosse transformada num museu da rádio.Mas alega a Câmara de Oeiras, que tutela a fundação, que terá de destinar parte do edifício ao alojamento local para assim financiar a manutenção do museu. Enfim, dessa polémica estás livre, fica em paz, meu querido.