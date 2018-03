O formador de campeões que recusa a luz dos projetores

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” – Lao-Tsé, filósofo chinês (570a.C.-490a.C.)

Cristiano Ronaldo, Futre, Figo, Nani e Quaresma são apenas os nomes maiores dos excelentes futebolistas que devem a Aurélio Pereira terem encontrado o caminho para o êxito na profissão e na vida. Porque o responsável pelo departamento de Prospeção e Recrutamento do Sporting tem tido a capacidade de ser, em simultâneo, descobridor de talentos, fazedor de campeões e formador de homens.



Há dias, por proposta da Federação Portuguesa de Futebol, a UEFA atribuiu ao técnico a Ordem de Mérito, pelo seu contributo – de quase 50 anos – para o desenvolvimento do futebol português. Só nos campeões europeus de 2016 encontramos dez que foram descobertos por Aurélio Pereira, facto que diz tudo sobre o talento de uma personalidade discreta, que se afasta dos projetores dos média com modéstia, generosidade e grandeza.



Pela redação do Record desfilaram, entre 2003 e 2013, largas dezenas das maiores figuras do futebol e do desporto. Tive um prazer imenso em conhecer ou reencontrar muitas delas, cumprimentei outras com cordialidade e algumas com indiferença. Mas contam-se pelos dedos aquelas que, como Aurélio Pereira, recebi com particular emoção e até com um sentimento de humildade, em que não sou forte. Curvei-me, e curvo-me, perante mestre Aurélio Pereira. Chapeau!



OBSERVADOR

O imposto da inveja



As cabeças vinham dos tempos de vertigem, dos hábitos de lassidão, das mordomias e dos esquemas. Cada eminência parda consultada pelo acionista pedia fortunas à Cofina para lançar um canal de televisão. E tudo foi ficando em stand by até ao dia em que a companhia percebeu que tinha dentro de casa um visionário com um projeto editorialmente credível – assente numa filosofia clara e inovadora, a informação primeiro – e financeiramente adequado à profunda crise que atravessavam os média e o país.



Avançou, então, a Cofina. E cinco anos volvidos, eis que a CMTV lidera com larga margem os canais no cabo, nada me admirando que um dia venha a ultrapassar os generalistas que, pelo sim pelo não, vão dizendo cobras e lagartos do player intruso, mas aderindo de mansinho ao novo paradigma que o concorrente impôs com o sufrágio dos telespectadores.



O escritor irlandês Laurence Sterne entendia, com lucidez, que "a censura é o imposto da inveja sobre o mérito", pelo que todas as críticas que se abatem hoje sobre o CM, a CMTV e a própria Cofina têm de ser analisadas sobre dois prismas: o da razão que lhes possa assistir e o da profunda inveja sobre o mérito. O mérito, indiscutível, de quem reforça dia a dia uma estação de televisão sem amarras e sem medo, e do grande capitão que fez as coisas acontecerem. Octávio Ribeiro? Esse mesmo.