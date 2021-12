O congresso de Rio e sucessivas vergonhas

Rui Rio tem uma capacidade de mobilização semelhante à de um texugo. No congresso que pretendia ser, além de uma entronização, uma rampa de lançamento para as legislativas de 30 de janeiro, o reeleito líder do PSD nem os próprios congressistas conseguiu levantar em aplauso no discurso de encerramento do conclave social-democrata. Ao contrário do que aconteceu com Carlos Moedas, Rui Rio não transmitiu um pingo de entusiasmo. O cheiro a poder pode ter transformado o congresso num passeio de aparente união. Rio continua sentado à espera que o governo lhe caia no colo. Mas talvez seja preciso mais do que isso para fazer com que os eleitores se levantem para votar no PSD.