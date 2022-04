Os princípios da política

Continua a crescer e a ramificar-se o debate sobre a cadeia de causas globais e locais que geraram o conflito no seio da Europa. Examinam-se minuciosamente as razões e implicações geopolíticas, seguem-se as conjeturas sobre os desenhos estratégicos e futuros equilíbrios entre superpotências, comparam-se os oportunismos económicos e as responsabilidades políticas, cruzam-se as denúncias de inépcia cultural e de falta de visão histórica contra os representantes das diferentes instituições governamentais. Entretanto, ficámos reféns das contingências macabras trazidas pela traumática imprevisibilidade da guerra.