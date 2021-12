O valor de nada fazer

Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha. Conta com um importante porto, um dos maiores da Europa, e é habitualmente percebida como centro financeiro e económico da Alemanha. É, no entanto, concomitantemente, uma cidade com uma educação, ciência e cultura vibrantes, com magníficas salas de espetáculo e museus. Um deles (MK&G) recebeu este ano uma exposição intitulada "A escola da inconsequência", resultante de um projecto que, em 2020, atribuiu as Bolsas "Doing nothing" [Fazer nada] da Universidade de Belas Artes de Hamburgo às três pessoas que, de acordo com o júri, responderam com as ideias mais relevantes a quatro questões: "O que pretende não fazer?; Quanto tempo pretende não o fazer?; Porque é particularmente importante para si não o fazer?; Porque é que é a pessoa certa para não o fazer?". As originais bolsas assentam na perspectiva de desafiar a visão tradicional (em alguns contextos, pecaminosa) da ociosidade e, dessa forma, questionar a percepção social do sucesso.



Ao contrário da obsolescência programada, por estes dias combatida no seio da União Europeia e que visa tornar obsoleto e por isso não funcional um determinado produto, esta ociosidade programada, estimulada e activada, visa a transformação, a mudança de comportamentos e o questionamento do "prestígio social" no sentido de permitir que este se compatibilize com "tempo para sonhar", "tempo para". Algo que nos confronta, que nos pode inclusivamente "soar estranho", por ser divergente. Diria, por ser duplamente divergente, se pensarmos que as bolsas são atribuídas por uma Universidade.



Esta não-conformidade, simbolicamente, elucida um possível binómio entre conformismo e originalidade. Entre o conformismo de fazer, continuando a fazer, e a originalidade de não fazer, não continuando a fazer. Permite-nos reflectir sobre como aceitar que não fazer algo pode ser um primeiro passo e uma oportunidade de espaço e tempo para uma mudança, para (fazer) algo diferente, potencialmente gerador de outras respostas a um mesmo problema ou desafio ou de maior potencial de bem-estar. Como esta originalidade pode ter valor face a um conformismo que nos mantém, imperturbáveis, a fazer, fazer e fazer, não guardando oportunidade para ousar mudar. Como o nada fazer pode gerar instabilidade, por oposição a inércia (que de tão humana se reforça a si própria) e criar condições, pelo pensamento, pela reflexão e pela transformação, para a originalidade, a liberdade, a junção, passo a passo, do que permite e contribui para a possibilidade de sermos criativos, de construirmos criatividade e de lhe darmos significado.