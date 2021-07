Balada da Escassez

Na verdade, aqui e ali, no Mundo ao redor, a escassez persiste e é, não raras vezes, complementada e exponenciada por fenómenos de exclusão sobre quem com ela sofre.

Em 20 anos desembarcaram cerca de 400.000 migrantes em Lampedusa, ilha Italiana com 20 km quadrados e menos de 7000 habitantes. Assim começa o documentário "Fogo no Mar" de Gianfranco Rosi (2016), assinalando as muitas pessoas que em condições de enorme vulnerabilidade, chegam à ilha depois da travessia do Mediterrâneo (estreito da Sicília). A essas somam-se as cerca de 15.000 que se estima terem nele perdido a vida, mais de 2 pessoas em média a cada dia daqueles 20 anos.

O documentário, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim de 2016, continua com uma imagem de uma cozinha e de uma mulher que poderia ser cada uma de nós ou nossa familiar. Prepara um refogado com os tomates de que conhecemos a cor, o sabor e o cheiro. Ouve uma rádio local de que conhecemos os programas e os sons. A diferença nem está na segunda notícia do noticiário daquele Domingo (o anúncio de cortes na eletricidade na ilha), apenas na língua e na notícia que o abre: mais um barco naufragado com 250 pessoas, mais 204 pessoas "salvas" mas mais 34 corpos recuperados, entre os quais mulheres e crianças, e 12 ainda por recuperar. "Pobres almas", diz para si a mulher, sozinha na cozinha.

Em Agosto de 2019 todas e todos olhamos as águas de Lampedusa quando nesse Agosto acompanhamos as sucessivas recusas de Matteo Salvini, então Ministro do Interior Italiano, aos pedidos de acostagem do navio "Open Arms" com 147 migrantes resgatadas e resgatados do mar a bordo. Pensamos certamente nas pessoas a bordo e na complexidade da situação. Ouvimos Salvini defender a sua posição voltando à "alma" ("Não me pagam para ser uma boa alma...") e focando sempre a associação a questões securitárias ("...mas para defender a segurança (...) confirmo, tenho a obsessão pela segurança dos cidadãos").