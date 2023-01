O pré-escrutínio dos governantes

Um eventual escrutínio dos membros do governo não precisaria de ser tão formal, até porque os governos são alargados e o processo de tomada de posse mais rápido e simultâneo. Pode, por exemplo, passar pelas estruturas do partido do governo ou por uma pequena equipa do Primeiro-Ministro que faça uma investigação rápida ou mantenha uma conversa com a pessoa em questão para despistar potenciais problemas.

Impulsionado pelo caso do (ex) Secretário de Estado Miguel Alves, um dos aspectos que suscitou mais interesse no estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que o Luís de Sousa e eu coordenámos sobre Ética na Política foi o do escrutínio prévio dos governantes. A polémica da indeminização milionária à (ex) Secretária de Estado Alexandra Reis veio relançar o tema após a pausa do Natal.