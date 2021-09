Quem sente a falta da Entidade da Transparência?

Fez por estes dias dois anos que foi publicado o diploma que cria a Entidade para a Transparência, que tem como atribuição "a apreciação e fiscalização da declaração única de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos". A entidade, doravante EpT, continua sem existir na prática, depois do seu orçamento e sede terem sido arrancados a ferro ao governo e depois de um ano e meio de pandemia, que provou que não é preciso um gabinete físico para que as pessoas possam trabalhar e o país avançar. Apesar da não existência da EpT, o sistema de verificação das declarações não desapareceu, mantendo-se onde sempre esteve, no Tribunal Constitucional (TC), que agora apenas acumula com as responsabilidades de verificação das declarações dos detentores de altos cargos públicos, que antes pertenciam à Procuradoria-Geral da República (PGR).