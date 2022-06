Democracia por todo o lado

É aceitável falar de democracia no terceiro setor (ou setor cooperativo e social)? E que isso sirva para avaliar o desenvolvimento da democracia num dado país? Entendo que sim. E por várias razões.

Fala-se todos os dias na crise da democracia. A propósito do aumento do abstencionismo, de os cidadãos se sentirem cada vez menos representados por aqueles que elegeram; ou, mais recentemente, face à ascensão de movimentos e partidos populistas. Apesar disso, e paradoxalmente, há vários autores (e personalidades) que têm vindo a defender a expansão da democracia a outras áreas, ou instâncias – para além do campo político.