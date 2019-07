Vasos (não) comunicantes

Tenho uma notícia chocante para dar: para eu nascer os meus pais andaram na brincadeira, terá havido manifestações ruidosas e outras coisas divertidas que acontecem quando se fazem meninos. Se isso os tornasse pessoas de mau carácter, quase toda a gente tinha pais com mau carácter. A forma como o fizeram, assumindo uma regra de consenso, também não interessa. Ora, eles não são do tempo em que se pegava num telemóvel e filmava. Para muitos, hoje, faz parte da fantasia, da mística, do manter a chama acesa. Para outros (como este que nunca se embebedou na vida porque não concebe que alguém o ouça sem freio ou consciência) seria um stress desgraçado, não fosse o registo cair nas mãos erradas (recordo o hilariante diálogo no filme "Sex Tape": "ninguém compreende a nuvem").

Ora, só se divulga alguma coisa porque se entende que tem importância ou interesse. E esse interesse está num je ne sais quoi de singularidade ou, se banal, na recorrência de nos despertar emoções (como bebés ou gatinhos). O mais não tem interesse. A divulgação não autorizada de vídeos íntimos de colegas de trabalho ou "amigos" (?) próximos tem um propósito jocoso, tal como a divulgação do vídeo íntimo de uma ex-namorada pretende uma vendeta. O que não se percebe, já que nos estamos a rir ou a querer enxovalhar com algo que a nossa mãezinha e o nosso paizinho também fizeram – o que se espera com, pelo menos, o mesmo empenho e alegria.