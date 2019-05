Naquela noite de vigília pascal, já com oito anos, ia receber a água do batismo, a primeira comunhão e a confirmação que, em Lisboa, se têm agregado nesses batismos tardios. Pouco se lembra da cerimónia, mas recorda-se de se fazer engraçadinho. E a inspiração para o disparate era, como não podia deixar de ser, ela. Duas pequenas de oito anos preparavam-se para o mesmo ritual, quando uma delas soltou em surdina "está fria…". Chegada a vez do menino certinho da catequese, lança um "fria uma ova: gelada!" – para gáudio de uns e vergonha de outros.

Era um grupo curioso: as duas meninas, que com ele partilhavam a escola e a catequese, assumiam papéis muito diferentes na sua vida. Por uma havia um fraquinho latente, mas a alva moça nunca deu por ele. A outra tinha uma paixão assolapada e confessada pelo nerd engraçadinho, o que ele vivia com incómodo. Por isso, quando esta o lançou sobre a cama do quarto onde brincavam, querendo arrancar-lhe um beijo daqueles que se viam nos filmes, ele reagiu como um verdadeiro macho (permitam-me a ironia datada): "socorro, mãe!". Era o mesmo homem que, mais tarde, se tornara um seminarista tão aprumadinho que uma freira teve de lhe desapertar um botão no topo da camisa quando se preparava para dar catequese: "assim nem respiras, rapaz" – no que foi secundada pelas demais catequistas da idade da mãe ou mesmo da avó do jovem.