Os idiotas

Sentei-me no novo lugar, anunciando-me com um aceno cortês. O casal correspondeu à toada e prosseguiu a conversa. Ele mostrava-se visivelmente incomodado, com uma militância quase artificial. Já a mulher, sem forçar nas palavras, tirava-lhe apoio em placidez.





Desfiou um detalhe que só parecia necessário a quem pretendesse alargar a audiência desconhecedora de contexto.





Tinham completado 50 anos de casados. Conheceram-se em Moçambique, ainda estudantes. Ele, de feições goesas, era atlético e cuidado; e precisava de verbalizar para se compreender, perscrutando nas reações alheias a validação que não confessava fazer-lhe falta. Ela, de uma brancura que se adivinhava pintalgada com a graça de dias mais soalheiros, ostentava o aguado azul dos olhos num conjunto de que parecia emanar uma paz viva, daquelas que não se confundem com tédio. Olhava-se para eles e funcionavam como duas rodas assimétricas que se desenharam para encaixar uma na outra.Ele era engenheiro e ela professora. Tiveram uma vida confortável, mas com desafios. Quatro filhas obrigaram a muitas contas, sem nunca faltar nada. Todas se formaram e duas trabalhavam fora. Os namorados iam e vinham, mas as raparigas foram casando, exceto uma, mais rebelde, que apresentara a namorada, mas ainda não tinha tido a coragem de celebrar. Não pareciam ter pressa na boda, mas até gostavam da miúda que se juntara à família. Na verdade, sabia-lhes bem esse toque de modernidade, pelo que implicavam mais com os piercings no nariz da nora do que com o casal feminino.Quando aterrassem, teriam uma filha e dois netos à espera. Mas já não o genro. A criatura, do nada, anunciou o fim. Talvez estivesse farto das noites sem dormir – ele que sempre disse que queria ter muitos filhos. Talvez estivesse farto de ser bem tratado por uma mulher inteligente, bonita e trabalhadora. Talvez estivesse farto dos sogros que sempre o apoiaram, sem se preocuparem com as suas origens humildes. Era um ingrato. O que mais custava àquele engenheiro que não olhara a esforços para criar as filhas era o quanto se tinham apegado ao rapaz; o filho que sempre quis, com quem comentava o futebol ou preparava os churrascos que organizava no quintal. Parecia conhecê-lo desde sempre e nele depositara a confiança que se deposita em quem dá provas de lealdade todos os dias.No seu tempo, as pessoas tinham outra resistência, outra capacidade de compromisso. Claro que sempre houve uns marialvas. Mas os outros, os que não eram da classe dos marialvas, os que eram da classe do genro – esses não desistiam. Porque quem controla os instintos (e ele era claramente um homem controlado) não tem razões para desistir. Não se espera que desista.Ela, por vezes, desarmava-o: «ou seja, para ti, tem mais desculpa o malandrão, que anda sempre com umas e com outras, do que aquele que um dia toma uma decisão aparentemente pensada…»«Qual pensada! Achas que ele está bem da cabeça?! Não pode estar!»Havia ali, sobretudo, uma desilusão. Perdera um genro e um filho. Nem conseguia olhar para ele. Não eram coisas lá deles. Era uma família. A família está para além do casal. Era toda uma aldeia da qual estes filhos de retornados se tornaram anciãos. E o homem mais velho da segunda geração – o que o convencera a aceitar a namorada da mais nova; aquele com quem trocava olhares cúmplices quando os namorados das outras não encaixavam na dinâmica do churrasco – dera de frosques, abandonara o patriarca (e a filha… e os netos…).«Não largas o assunto e a verdade é que não sabes o que se passou» – retorquiu a senhora.Mas isso era o que o magoava mais: não lhe darem uma explicação. Seria certamente absurda, mas alguma coisa podiam ter dito, alguma coisa podiam ter dado a entender. O que era chocante era a ausência de guerrilha, não haver notícia de pecados. Apenas um ir-se embora, que a filha não explicava, que o genro não explicava (ele não parava de lhe chamar "genro"), que ninguém explicava. A criatura isolara-se num apartamento, não muito longe dos pequenos, sem namorada conhecida, só porque lhe deu na veneta.«Talvez tenha uma depressão; é comum nestas idades: as pessoas avaliam-se, os homens avaliam-se…» – ponderava ela.«Depressão?! Um homem daqueles?! Eu já não sou deste tempo».Sem aviso, picou-lhe um beijo no pescoço. Instintivamente, retribuiu o gesto, encostando os lábios à cabeça da professora dos olhos aguados. Por momentos, sossegou, perdido no afeto daquela criança enrugada que sabia rir das suas indignações, das suas zangas, das sentenças que ditava, vendo em cada pedaço do homem de ideias feitas um coração grande, ainda que baralhado pela dinâmica dos corações que não pulsavam como o seu.Percebia-o melhor do que ninguém, porque levava tudo à conta de um perfeito imperfeito que a todos queria abraçar. Aquele pé de chumbo mirava-a de soslaio num bailarico há mais de 50 anos. Ela dançou a noite toda porque todos com ela queriam dançar. Ele desistiu, pensando não ter nada para oferecer. Dedicou-se às arrumações, substituindo pratos vazios por outros com acepipes, num vaivém imparável entre o salão e a cozinha, tornando-se voluntário naquela iniciativa paroquial. E ela fez-se à vida (como me contou mais tarde) porque viu ali qualquer coisa que não se esgotava numa pista de dança.«É um idiota!» – ressuscitando a revolta…«Olha o senhor!» – reclamou ela. E virou-se para mim: «Desculpe esta nossa conversa tonta. Como se chama?»«Idiota» – ocorreu-me responder.«Miguel».