Impecável, no seu fato engomado, o meu avô parecia um retrato a óleo das paredes de um palácio ou de uma ordem profissional. Com pose queirosiana e serenidade de bispo, distribuía afeto e distância em doses que despertavam uma admiração contida. Filho de um industrial de Cedofeita, instalou-se na Avenida de França, à qual gostava de chamar Rua das Pirâmides para nos lembrar de que os lugares têm história.





O orgulho dos feitos da família estava presente em todas as escalas: por oposição a Lisboa, já que era no Porto que se produzia; e até por oposição ao Bonfim, uma vez que souberam impor-se numa freguesia que não era a primeira linha dos têxteis portuenses.





O meu pai roubara-lhe a menina, mas ficara com a obrigação de peregrinar à Avenida de França, muito para lá das tradicionais festas de calendário. E eu, de alguma forma, aprendi a querer ser como eles. Queria um bocadinho da cada um: do avô aristocrata e enciclopédico, da avó sensata e temperadora, do pai aluado e generoso, mas, sobretudo, da minha mãe.A minha mãe era tanto da Avenida de França como o meu avô. Era a menina formada, primeira mulher da família a tomar conta do negócio e, já agora, do meu tio, enquanto vivesse, prisioneiro de uma doença que lhe ia encarquilhando o corpo (como eu gostava desse tio…).Por amor, levou o Porto para Lisboa, enquanto o meu pai se debatia com as múltiplas obrigações de irmão mais velho de uma tribo que ficara órfã prematuramente. Era um homem bom, mas sem futuro, como um dia terá dito o avô, acabando por sentenciar: «mas prefiro a bondade com presente à maldade com futuro». E a mãe percebeu que não teria de nadar contra a corrente.Havia muita sabedoria na Avenida de França. A senhora que me deu à luz não viraria as costas a nenhum dos projetos do industrial de Cedofeita. Trouxe os têxteis para Lisboa e construiu um negócio, com a marca da Invicta, navegando numa moda que beneficiava todas as vontades: a norte produzia-se, com um primo ao comando, e a sul passou-se a vender um importante quinhão.Eu beneficiava de tudo aquilo, numa família que era o verdadeiro postal ilustrado. As fotografias de Natal, tiradas na sala, fariam o imaginário de qualquer criança menos afortunada. Havia as tristezas de saúde do meu tio materno. E as angústias pedagógicas do meu pai que estava a acabar de criar os irmãos. Ainda assim, tudo se fez sem nunca pensar em desistir, porque a vida levava-se para a frente, sem grandes lamúrias; apenas um cansaço, por vezes, mal disfarçado.Sabia que as famílias não eram todas assim e tinha a noção do privilégio.O casal com quem começava a partilhar muitas horas de voo era, na essência, um pedaço da Avenida de França. É certo que o seu percurso de vida não passara pela Boavista, nem nunca ninguém lhes deve ter dito: «este arroz de frango é receita herdada do Sentieiro». Mas tinham a mesma capacidade de se unir nas diferenças, de ir à luta, de se adaptar, sem se esquecer de quem eram: uma família.Apesar da diferença de estilos, a indignação do engenheiro, que tinha perdido um aliado no churrasco, ou o beijo picado da complacente professora faziam lembrar a engrenagem com distintas peças de que se compunha a Avenida de França.Quando os avós morreram, os meus irmãos insistiram na venda da casa. O cancro levara os pais um atrás do outro e nenhum de nós pegou no negócio, já decadente, em Lisboa – uma teimosia da nossa mãe. Os primos modernizaram-se a norte e estavam mais preocupados na exportação de qualidade. E, claro, há muito que nada se produzia em Cedofeita, tendo as fábricas assentado arraiais noutras paragens menos urbanas. A casa degradara-se, perante uma avó que se agarrava ao terço e às fotografias do que tinha perdido: primeiro o meu tio, depois o meu avô, a minha mãe, o meu pai. Até que a casa se esvaziou. Nós tínhamos outras vidas e outros interesses. Eu já pouco ia ao Porto porque a minha ex-mulher estava tão dependente das Avenidas Novas como o meu avô da Avenida de França.Um ou outro evento na Casa da Música obrigava-me à nostalgia. Tentava imaginar quem lá comeria as sopas. Cedo percebi que ninguém. Era edifício institucional, sem serões a ouvir histórias, sem os impecáveis embrulhos de Natal da minha mãe, sem a aletria da minha avó.Quando ia ao Porto, amante de peixe, fugia para Matosinhos ou perdia-me no "bom e barato" das Angeiras. Se não fosse obrigado, o mais próximo que ficava da Boavista era a Rua da Flores, surpreendendo-me sempre com um canto que nunca vi, como se os azulejos da rua centenária mudassem de sítio só para mim.Eu era uma vergonha para a Avenida de França. Não me achava digno de calcorrear aquelas ruas. Porque nunca conseguiria fazer o que eles faziam. Não soube beber de todos os copos que se seguravam no postal natalício. Tentara, mas falhara. Como falhou o "genro" do engenheiro. Parecia uma maldição. Tudo me fazia lembrar o casamento malogrado, esse meu grande projeto de ter um pedacinho dos meus avós e outro dos meus pais em cada esquina da minha casa.Já tinha feito esse luto de mim próprio, as pazes com a nossa decisão. Felizmente, até antes do divórcio. Nesse aspeto, fomos extraordinariamente maduros. Mas persistia ali um sabor a derrota, como a exagerada adstringência de alguns vinhos que nos secam a boca.Para além do nome, pouco avancei aos meus companheiros de voo. Sosseguei-os quanto à conversa. Não me incomodava nada. Mas não lhes dei logo pretexto para me ver envolvido no argumentário.Reclinei-me e, por momentos, fechei os olhos, sabendo que não ia dormir.O meu avô parecia sorrir-me com o seu bom senso sem angústias.Temos sempre lugar na Avenida de França.