O amanhã que passou

A melhor prenda da minha avó era o tempo. O tempo que demorava a fazer os embrulhos de Natal para que os rasgássemos num repente. O tempo que demorava a apurar um caldo que não parávamos para saborear. O tempo que compunha uma camisola que arrumávamos junto às do pronto a vestir. A minha avó era uma dadora de tempo, quando outros mais facilmente dariam sangue.





Eu emprestava-lhe algum, quase com regateio, quando passava pelo Porto em trabalho e parava para a cumprimentar. Nunca tinha tempo. Era um ir e vir, porque tinha as pequenas mais a mãe delas a protestar, lembrando-me de que não era minha empregada e de que também tinha uma carreira. Por isso, ir ao Porto era um exercício de dívida: o cliente tinha de estar satisfeito; a mãe das miúdas tinha de sentir que havia partilha e não "ajuda" (ai de mim, se me saísse um "ajudo"!); as miúdas tinham de saber que tinham pai; a avó tinha de sentir que tinha neto. A ideia era assegurar que o primeiro sentisse tudo o que não o levasse de abalada para outras bandas e tentar que as demais não reclamassem muito. Eu geria os afetos como quem gere uma fraca tesouraria: fazendo pagamentos à medida da ansiedade dos credores para que não me empurrassem para a insolvência.





Aquele fim de tarde estava reservado para acertar essas contas com a minha avó. Iria lanchar e jantar com a senhora, aproveitando a viagem profissional da mãe das pequenas e a disponibilidade dos meus sogros para aguentar o barco.Votou o serão a contar-me vidas alheias.Amiga de infância, partilhava com a avó as andanças de um Porto privilegiado. Perdeu-se de amores pelo filho do amolador, sabendo que era estrada que não levaria a lado nenhum. Perderia os privilégios das tardes de chá, porque os filhos de um amolador não se criam sem macerar as mãos na cozinha e no tear. Mas, sobretudo, enfrentaria o pragmatismo da mãe e a fúria do pai. Deixou-se levar por esse impossível, sem saber porquê, e, protegida por uma teia de cumplicidades, encontrou-se com o rapaz mais vezes do que então seria de prever. Do jovem aprendiz de ofícios sobressaía um brilho que só um amor para além dos seus sonhos podia gerar. Ele acalentou a esperança de que um milagre os tiraria do anonimato. Ela viveu a exaltação de tocar no proibido.Até que os encontros se foram espaçando. A diva acomodou-se à veneração do deslumbrado e voltou lentamente ao conforto que sempre conhecera. O filho do amolador cresceu com a garra dos renegados. Formou-se (o primeiro do seu bairro) e soube navegar na aristocracia do Porto, apesar da falta de berço, singrando com a receita social dos burgueses. Ela encontrou um amor confortável e cumpriu tudo o que se esperava, apesar das múltiplas indiscrições do marido. O filho do amolador morreu, com cinco filhos e um legado importante, mas discreto, sem que se tivessem falado por mais de 60 anos. A amiga partiu uma semana depois, deixando uma confissão às duas cúmplices do romance juvenil: «finalmente vamos estar num lugar onde lhe posso pedir perdão». A minha avó terá dito na sua ingenuidade: «Deus perdoa sempre».«Não é de Deus que quero o perdão».Primo chegado beneficiava das prebendas de um pai que gerava riqueza. No negócio do pai iria continuar, aproveitando uma boémia que a poucos era permitido. Apaixonou-se por quem não esperava. Uma delicadeza que ameaçava partir ao mínimo sopro, mas que só dos distraídos escondia um interior inquebrável. Ela punha-o na linha. Ele sabia-o e temia-o. Aquela mulher era um projeto grande demais para quem tinha tanto para viver. E era uma idade em que os homens ainda podiam viver qualquer coisinha. A urgência era imposição da natureza às senhoras.Continuou mais uns anos na doçura dos jovens varões endinheirados, até que cresceu, assumiu o negócio e casou com quem apreciava o seu ar mandrião. Foi no casamento, já com uns copitos, que confidenciou: «Vai ser bom para mim, não vai?». A minha avó repreendeu: «É a mim que perguntas?! Ainda por cima hoje?!»«Acho que não tinha unhas para tocar a outra viola» – despejou num lamento.«Agora já não vais saber!»Tê-la-ei visto uma ou duas vezes. Aos 25 anos «parava o trânsito» – repetia a avó – e ele, viúvo, da idade do meu pai, entregou-se a um amor platónico, sem confessar a ninguém, ainda que toda a gente tivesse percebido. Ela também percebeu e tê-lo-á amado de facto. Casaram e via-se nele o desvelo de quem protege o bem mais precioso que o mundo conheceu. A dedicação daquele homem era quase enjoativa. Ela, que já era de minha geração, cansou-se de estar bem porque há sempre um incómodo melhor. E fez contas aos 25 anos de diferença, ao que teria de cuidar dele, numa reciprocidade que seria incapaz de honrar e que, certamente, se adivinhava muita mais penosa para quem nascera há menos tempo.Divorciaram-se. Ele nunca percebeu o que falhara. Ela teve as suas aventuras, viveu uma nova juventude.Envergonhada, ganhava folgo a cada visita. Faleceu há dois meses de cancro da mama. Visitou-a até ao fim.«Percebeste?»«Quer dar algum recado?» – trocei.Um solavanco fez-me abrir os olhos.Olhei para o ecrã. Ainda faltavam nove horas para chegar a São Paulo.