Estão a ver aquele homem sexy, sempre impecável (ou sempre négligé, no outro reverso de quem tem pinta), que vai a concertos de músicas da moda, mas não demasiado na moda, e já apanhou umas bebedeiras épicas (mas não demasiadas) que permitem contar boas histórias? Não sou eu.

Mas já dirigi o coro dos escuteiros na Capela das Aparições em Fátima – nos meus tempos de jovem de fé –, dominei o break dance antes de entrar para o seminário (com manobras no chão e tudo…) e gosto de ir a um bailado ou a um concerto de música de câmara… e de "Star Wars"… e de "Avatar"… e de "Harry Potter"… e de "James Bond"… e de "Missão Impossível"… e de "Doidos por Mary"… carros elétricos… viagens a Marte…

E sou menino para beber duas imperiais seguidas numa tarde de verão!

Daí a ver-me sozinho em viagem foi um salto. Entre outros afazeres, preparei-me para a minha cena nerd, com visitas a palácios, danças e concertos, o que, aliás, cumpri em passo estugado, sem ninguém a protestar porque ando muito depressa, ou porque me levanto muito cedo, ou porque não paro para saborear não sei o quê.

Parei em sítios sem sentido e, não sendo homem de fé, até me deixei ficar numa missa, sem perceber uma palavra, por causa do recolhimento, do cheiro a incenso e, já agora, para confirmar que a turiferária movimentava o turíbulo da forma certa – aquela que eu tinha estudado num qualquer livro ou apontamento de liturgia que o Cónego Gaspar me tinha emprestado nos alvores da adolescência –, libertando mais incenso quando a cerimónia o impunha.

Deixei-me perder numa reflexão sobre a imagem que formamos, os amores que imaginamos e a realidade que só descobrimos quando temos o discernimento e a maturidade para vermos o que não queremos ver. Isto porque me desiludiu uma estrela mediática de outros tempos e passei agora a ser grande fã de outra individualidade (pelo menos na versão que os audioguias me foram trazendo) – uma figura quase tão pouco divertida como eu, mas com um sentido de si e dos outros que me recordou mais uma vez que posso sempre ser muito melhor.

Mas, se bem me conheço, vou esquecer boa parte das histórias, perder muitas das memórias visuais de igrejas e monumentos, retendo, ao invés, duas ou três coisas que são só minhas e não consigo partilhar no Instagram para serem também dos outros.

Refiro-me a esse prazer sereno de beber um chá e comer um bolo num espaço menos turístico enquanto um velho piano se fazia acompanhar por outros instrumentos, numa normalidade que se servia a todos, gratuitamente, sem vaidades ou sobrancerias; ou ao transeunte local que me desviou de uma fila imensa para me indicar o acolhedor café; ou ao estudante de hotelaria português que, por coincidência, era o responsável da minha mesa no primeiro jantar naquela cidade, dando-me nota da viagem gastronómica que poderia fazer; ou à jornalista húngara que, em voo seguinte, se sentou no banco do avião que me tinha trazido para Lisboa e me enviou um email a dizer que tinha encontrado o meu e-reader, logo se disponibilizando para o fazer chegar à morada que eu indicasse. Fê-lo sem sequer saber o meu nome (já que o meu endereço de email e nome de utilizador só tem umas iniciais lá pelo meio) ou de que país eu era, pelo que começou a mensagem com um «Dear e-book reader holder».

Assim, dessa viagem trago a memória das pessoas – com quem me quero voltar a cruzar na casualidade da rua, do aeroporto, de um café, na sua diversidade de interesses, roupas, músicas, profissões, nacionalidades e línguas, que acabam sempre por me interpelar.