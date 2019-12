Os óculos descaíam até à ponta do nariz daquela pequena cabeça inclinada sobre o movimento rápido das mãos. O recente vício solitário dava lugar a um misto de concentração e discreto prazer exibicionista do pedaço de carinho cheio de caracóis. O pai repetia a piada gasta, numa vaidade mal disfarçada, como se o filho tivesse escrito a Teoria da Relatividade: «ando há quarenta e cinco anos a tentar e nunca consegui; e ele já fez isto em um minuto e catorze segundos». O rigor do registo dizia muito desse orgulho olímpico que os pais têm a propósito das conquistas dos filhos, nem que seja a perfeição de um Cubo de Rubik.

É certo que eu não ando há 45 anos a tentar, seja porque nunca tive resiliência para o fazer (era evidente que não conseguiria), seja porque ninguém faz o Cubo de Rubik com meses de idade, seja ainda porque duvido que o mesmo estivesse disponível em Luanda no ano da sua criação: precisamente em 1974. Mas o que conta é essa homenagem constante que fazemos aos filhos, não sei se por amor verdadeiro ou altruísmo, se por exibicionismo do que vemos sempre como uma projeção ou, pelo menos, aspiração nossa. Porém a homenagem está lá, nas fotos das paredes das cadeias, nos nossos telemóveis, no sorriso que nos assalta o rosto de surpresa apenas porque nos lembrámos de uma traquinice dela, de um abraço dele ou da mensagem que o mais velho nos mandou pelo Insta.

O Cubo Mágico que ele humildemente pedira para o Natal mereceu ser uma dádiva, antecipada e sem motivo, para quem está a aprender a não exigir este mundo e o outro só «porque quer[o]». E evidenciou um dos meus óbvios erros de perceção: o cubo e a vida arrumam-se em conjunto, num aparente caos que não perde o objetivo, raramente resultando olhar isoladamente para uma face de cada vez.

Do cubo sobressai essa escolha dos caminhos que interessam, ainda que não sejam os mais óbvios. Talvez por ser Natal, talvez porque a sensibilidade certeira venha quando e de onde nem sempre se espera, vou rever o "Música no Coração", como quem simplifica em poucos gestos o que a todos parece tão complexo à primeira vista. Basta querer.