A varanda.

A capa da revista de bordo oferecia-me um jogo de luz com varandas que se acendiam para responder ao crepúsculo.

A noite faz-me olhar para vidraças como quem escreve pequenos romances. Não espreito para ver, porque não roubo a vida de ninguém. Espreito para imaginar, enquanto tomo todas as vidas de empréstimo.

Vieram-me à memória duas cadeiras recostadas, talvez de verga, obliquamente dispostas de frente para o horizonte que se banhava de luz. Cá em baixo, lagartavam locais e turistas, a aproveitar a vista do rio e a calidez poente, fugindo aos frescores das primeiras sombras. E eu pus-me a olhar para a moldura da varanda.

À esquerda, estava ele. Esguio, mas robusto, ostentava aquela nórdica terceira idade recém-iniciada, que se imagina a andar de bicicleta e a esquiar, aproveitando tudo o que a natureza lhe oferece. A roupa denunciava um conforto cuidado, com uma ganga para todas as ocasiões e uma camisola que tanto servia para tardes em família como para jantares com amigos. Calvo ligeiro, grisalho loiro e uns óculos que faziam parte do rosto, sem extravagâncias, nem estranhezas. Era ele e o seu livro, num folhear atento e sereno.

À direita, estava ela. Igualmente esguia, tinha aquele sem-idade de algumas mulheres negras. Só a pose simultaneamente distinta e ligeira fazia supor que seriam da mesma geração. A roupa e os óculos davam-lhe uma graça de adorno como aquelas cortinas que sabem encher uma sala sem nos lembrarmos de as descrever. Era ela e o seu livro, num folhear atento e sereno.

A criança chorava num desespero. Devia estar com cólicas, ou dores de ouvidos, ou sono, ou dores de dentes, ou zangada com algum barulho, ou a estranhar algum cheiro. Chorava, porque as crianças choram e nós só nos deitamos a adivinhar para as calar. Para as calar, porque não podemos com elas, de tão cansados que estamos. Para as calar, porque receamos que quem nos rodeia não possa connosco. Para as calar, porque o amor quer secar todas as lágrimas.

Multiplicavam-se em estratégias, entre o colo que baloiça, a chupeta que se impinge, a cadência que se embala numa melodia segredada. Nada parecia resultar. Mas sobressaía a agitação cúmplice do jovem casal que lutava para que o avião se esquecesse deles, enquanto me proporcionavam a vaidade da experiência – essa glória do envelhecer: «não incomodam nada; já tive duas e sei bem o que é passar por isso».

E voltei à varanda de Copenhaga.

Fiquei ali a pensar que não liam a mesma coisa, como quem não vê o mesmo filme. Talvez partilhassem alguns filmes, talvez trocassem livros, talvez cantassem no carro as mesmas músicas. Ou talvez não. Era indiferente. Mais ou menos concêntricos, não se confundiam. E, no entanto, não se afastavam.

A criança não se aguentava. Os pais metiam dó no seu desespero. E, claro, sentia-se a tensão dos penduras encartados perante os jovens condutores: ansiosos por explicar a próxima manobra, como quem critica a anterior. No avião, as decanas do embalo reviravam os olhos, abanavam a cabeça, contendo o impulso para resolver aquilo, às vezes policiadas pelos companheiros. Os jovens sorriam num "antes eles do que eu". E outros tinham cara de quem ia abrir uma companhia aérea livre de crianças. Eu ainda não estava suficientemente cansado para lhes começar a rogar pragas à medida que me esquecia do meu "já passei por isso".

A criança lá adormeceu. Era sono. Ou não era sono, mas a choradeira levou ao sono. Não interessava.

A varanda.

Teriam sido pais? Conheceram-se novos? Os filhos seriam comuns? Alguns seriam comuns? E fariam o quê? Ensinavam? Escreviam? Atendiam? Que vida os levou àquela serenidade crepuscular?

Ficava a imaginar as mil vidas daquele casal. As casas que tiveram, as crianças que criaram, as viagens que fizeram, as horas de hospital, os funerais, os jantares com amigos, as gargalhadas, as conversas, os interesses, os afetos.

O sol fugia de Copenhaga e, com ele, os namoros, os amigos e as suas garrafas, as raparigas risonhas, as leitoras serenas, os leitores circunspectos. E os turistas – os que assistiam à debandada a que se iriam juntar para procurar a diversão da noite.

Não me apetecia sair dali porque nunca me canso de viver-me palco e plateia no que não conheço. Mas a aragem assim o impunha. Peguei no telemóvel e comecei a debater-me com a luz, qual fotógrafo profissional. Queria captar o que ia deixar de viver. Primeiro o rio e as cores que mudavam. Depois a ponte. Depois as pessoas. E as casas. Sempre as casas. Do Marco de Canaveses ao Dubai, a arquitetura era uma das minhas maiores desculpas para me fazer excursionista.

Voltei a olhar para eles. Foi lá dentro e trouxe-lhe uma água. Ela bebeu, devolveu o copo, afagou-lhe o braço. De novo, ele e o seu livro, ela e o seu livro.

Fiz-me ao caminho. Queria encontrar um jantar barato. Olhei para a varanda uma última vez.

De Copenhaga trouxe a beleza construída, a sofisticada pacatez, o rio e o seu sol, as cerejeiras em flor. E uma estátua minúscula que toda a gente quer fotografar.

Mas, dentro de mim, só para mim, guardei a memória daqueles dois. Eles são a varanda que quero ser.

Voltei ao avião. Os pais da criança apoiavam-se a dormir.