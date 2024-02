Paloma tinha tudo: a alegria cândida que se entrelaça com força e profissionalismo; a leveza de quem não se leva demasiado a sério; a beleza risonha. E as costas, aquelas costas feitas em ginásio e encaixadas num vestido que se molda em elegância feminina.





A Paloma era interessante e descomplicada. Valia a pena ver o 007 só por um punhado de minutos daquela latina irrequieta.





Não sei se as pessoas crescem, se são os homens que não crescem. Eu só envelheci por fora. Continuava a ser o miúdo que sonhava chegar em câmara lenta com uma mala de viola e aviar todos os bandidos, qual Antonio Banderas no "Desperado", ou lutar com sabres de luz numa galáxia distante, ou dar pancada como um John Wick ou um Jack Reacher. Dividido entre o Ethan Hunt e o James Bond, sonhava acordado que um dia surgiria uma oportunidade de viver uma experiência assim.No capítulo dos sonhos parvos, Ana de Armas era um bom exemplo. É óbvio que fui googlar a rapariga. E não necessariamente para perceber o currículo. Queria descortinar a vida amorosa. Desilusão. Tinha namorado. Sempre que fazia estas pesquisas (e a Ana de Armas não era caso único), perguntava-me por que as fazia. Qual era a minha ideia? Se estivesse disponível, iria atrás dela? Talvez me prendessem por assédio. Ou estava à espera de um milagre? Que ela me pesquisasse no Linkedin e se deslumbrasse com a "sexiness" deste auditor português de meia-idade? Outra hipótese seria sentar-se ao meu lado num avião. Mas o mais parecido que tive com a Ana de Armas foi a menina do elástico. A que me convidou a mudar de lugar nesta viagem, derrubando o meu castelo de cartas sem dó nem piedade.O bebé acordou num berreiro que não se podia. Por momentos, esqueci a Paloma.A minha mais velha tinha imensas cólicas. E era um terror quando lhe aparecia cada dente. Ter filhos é um desafio estranho. A natureza empurra-nos para a sua estratégia, contrariando todas as comodidades. Há uma altura em que desejamos muito ter filhos. Só vemos a parte boa: as regueifas da pele; o cheiro dos produtos de higiene; os risos dobrados; o sono no nosso colo; as brincadeiras na praia ou num jardim. Tudo o resto sabemos que existe, mas fica esquecido perante a realização dos afetos. Se há amor que apaga todos os incómodos, é o dos pais pelos filhos. E esse impulso irracional é de tal maneira forte que repetimos a asneira. E eu repeti. Dois anjos que se fizeram lindas mulheres, quase a pedir a piada fácil: «que sorte que saíram à mãe!». Mas, no meu caso, não havia hipótese. A mãe era morena. As miúdas eram loiras de olhos azuis. Muito mais bonitas do que o pai, mas com matéria-prima toda lá.Perguntava-me se teria filhos outra vez. O conforto de lidar com gente crescida, de viajar sem constrangimentos, e, claro, de pagar muito menos contas, não constituía grande incentivo à empreitada. No entanto, por amor, talvez fizesse o que me pedissem. Faria certamente.Por isso, e só por isso, não podia haver nada entre mim e a Ana de Armas. Certamente quereria ter filhos. Certamente quereria andar com eles de avião. E aqui o loiro enrugado já não estava para isso.Preparava-me para ver o filme. Naquele pedaço de heroína cubana gostava de tudo: o determinado "You’re late. Vamos!"; as "mais ou menos três semanas de treino"; a excitação de fazer algo importante; a simplicidade; a espontaneidade. Naqueles minutos de filme estava o óbvio, mas, ao mesmo tempo, dizia-me a experiência, o inalcançável. Depois das primeiras impressões, havia sempre histórias, opacidades, complexidades. Nada era leve porque as pessoas insistiam em trazer consigo o peso do mundo. E, claro, não o partilhavam. Escondiam-se atrás de mil camadas, entre o que queriam que os outros vissem e o que realmente eram. Só assim podiam retirar de cada um o que lhes convinha, sem dar a liberdade de não se entregar. Talvez fosse dos meus traumas, mas, para mim, não havia Palomas. Por detrás de uma Paloma estava sempre outra coisa qualquer – uma fatura para pagar ou uma mentira para perpetuar.Às vezes, pensava se não estaria errado. Se a minha experiência não me tornara cronicamente negativo. Provavelmente, os canalizadores veriam no mundo um enorme esgoto, os médicos veriam na doença uma inevitabilidade, as cartomantes só conheceriam gente magoada, traída, mal-amada, invejosa ou com vícios que não conseguiria superar.Imagino que também haja transparência; também deve haver bondade. Mas o meu mundo não ajudava. O dia a dia era ocupado a encontrar desconformidades, fraudes, aldrabices, mesquinhez, pressa em passar por cima dos outros. E a vida pessoal tinha-se transformado num vazio de desconfiança, quando percebi que um homem de meia-idade era um peão de caprichos e conveniências, uma espécie de "entretanto, à falta de melhor".O bebé não se calava.Virei-me. Desviou o olhar. A professora parecia observar-me como quem vê ao longe. E, por momentos, saí do meu torpor pessimista – o que ia e vinha, mas já se começava a instalar com o colecionar de derrotas. Lembrei-me do beijo picado, das rodas assimétricas que se souberam encaixar. Lembrei-me dos 50 anos de altos e baixos que os trouxeram até ali. E voltei a sentir aquilo que nos faz viver: essa esperança que ia e vinha, mas já se começava a ausentar com o colecionar de derrotas.O bebé não se calava.Voltei à Paloma. Não pude viver, mas podia sonhar.